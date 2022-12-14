انت الان تتابع خبر رئيس مجلس القضاء والسفير الفنلندي يبحثان تبادل المعلومات الخاصة بالتنظيمات الارهابية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر اعلام القضاء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان استقبل السفير الفنلندي في العراق ماتي لاسيلا وبحث معه التعاون بين البلدين في تبادل المعلومات الخاصة بالتنظيمات الإرهابية".

كما، بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الأربعاء، مع رئيس ديوان رئاسة الجمهورية كامل الدليمي، الافكار المتعلقة في تقديم مقترحات القوانين المهمة الخاصة بالقضاء.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أستقبل بتاريخ اليوم الاربعاء الموافق 14/ 12 / 2022 رئيس ديوان رئاسة الجمهورية كامل الدليمي وبحث معه الافكار المتعلقة في تقديم مقترحات القوانين المهمة الخاصة بالقضاء".