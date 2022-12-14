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النجف.. السجن 15 سنة بحق تاجر مخدرات

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – محليات
أصدرت محكمة جنايات النجف، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق أحد المجرمين عن جريمة المتاجرة بالمواد المخدرة.

وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "المجرم القي القبض عليه في قضاء الكوفة، بعدما ضبطت بحوزته (250) غرام من مادة "المثيل امفيتامين" المخدرة".

 

وأضاف أن "الحكم بحق المجرم يأتي استنادا لأحكام المادة 28 / اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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