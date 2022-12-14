انت الان تتابع خبر النجف.. السجن 15 سنة بحق تاجر مخدرات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – محليات

أصدرت محكمة جنايات النجف، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق أحد المجرمين عن جريمة المتاجرة بالمواد المخدرة.



وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "المجرم القي القبض عليه في قضاء الكوفة، بعدما ضبطت بحوزته (250) غرام من مادة "المثيل امفيتامين" المخدرة".

وأضاف أن "الحكم بحق المجرم يأتي استنادا لأحكام المادة 28 / اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".