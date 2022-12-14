انت الان تتابع خبر العراق وامريكا يبحثان أوجه التعاون والتنسيق العسكري بين البلدين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365 إن الاخير "استقبل، صباح اليوم الأربعاء، قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا والوفد المرافق له".
وأضاف البيان إن "اللقاء بحث في أوجه التعاون والتنسيق العسكري بين العراق والولايات المتحدة".
وفقا للبيان، أكد السوداني "أهمية استمرار العمل المشترك، خاصة في مجال تقديم المشورة والتدريب للقوات العراقية، التي تخوض المواجهة تجاه الإرهاب بفاعلية ومهنية".
وأكد السوداني بحسب البيان، أن "القوات العراقية مصممة على مواصلة العمل من أجل تثبيت الاستقرار والحفاظ على النجاحات المتحققة في الحرب على الإرهاب".
وتابع أن "اللقاء حضره قائد قوات التحالف الدولي في العراق وسوريا الجنرال ماثيو ماكفرلن، فضلاً عن السفيرة الأمريكية لدى العراق آلينا رومانسكي".