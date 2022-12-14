انت الان تتابع خبر العراق وامريكا يبحثان أوجه التعاون والتنسيق العسكري بين البلدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365 إن الاخير "استقبل، صباح اليوم الأربعاء، قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا والوفد المرافق له".

وأضاف البيان إن "اللقاء بحث في أوجه التعاون والتنسيق العسكري بين العراق والولايات المتحدة".