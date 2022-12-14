انت الان تتابع خبر نائب قائد العمليات المشتركة يصل الطارمية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - امن

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، وصول نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي، إلى قضاء الطارمية.

الخلية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي وقائد القوات البرية الفريق الركن قاسم المحمدي، وصلا قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد، للوقوف على اسباب وتفاصيل حادث انفجار عبوة ناسفة على قوة أمنية خلال تنفيذها واجب في منطقة الخان بالقضاء ذاته".

وأضاف البيان ان "الحادث أدى إلى استشهاد آمر الفوج الأول باللواء المشاة 59 واثنين من المراتب، كما أدى ايضا إلى إصابة ضابط واثنين من المراتب".