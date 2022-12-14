انت الان تتابع خبر بقيمة 50 مليون جنية.. بريطانيا ترسل حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة على صفحتها في "تويتر" أن حزمة المساعدات تتضمن 125 مدفعًا مضادا للطائرات ووسائل دفاع جوي ضد الطائرات المسيرة.

وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، قد أجرى مكالمة هاتفية الأسبوع الماضي، مع الزعيم الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وأبلغه أن لندن ستزود كييف بأسلحة وصواريخ لأنظمة الدفاع الجوي.



كذلك قال رئيس الوزراء البريطاني أنه من أجل أي مفاوضات لحل النزاع في أوكرانيا، يجب على روسيا سحب قواتها.

وتتزامن هذه التصريحات مع صدور تقارير إعلامية أمريكية تحدثت عن استعداد الولايات المتحدة لإرسال أنظمة "باتريوت" للدفاع الجوي إلى أوكرانيا هذا الأسبوع.

ونقلت قناة "سي إن إن" عن مسؤولين أمريكيين أمس الثلاثاء، أن إدارة الرئيس جو بايدن في المرحلة الختامية من العمل على إرسال الأنظمة، وقد يتم الإعلان عن ذلك هذا الأسبوع.

