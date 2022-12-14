انخفاض أسعار المعدن الأصفر في التعاملات الآسيوية

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بغداد - ياسين صفوان - وبحسب تصنيف كومكس لبورصة نيويورك التجارية، تمت تجارة العقود الآجلة للذهب في فبراير على USD1,821.45 للأونصة وقت كتابة الخبر، انخفض بنسبة 0.22%.

لقد تمت المتاجرة مسبقا على جلسة انخفاض USD1,820.45 للأونصة. الذهب قد يجد نقاط الدعم على USD1789.00 والمقاومة على USD1836.90.



عقود مؤشر الدولار, الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، ارتفع بنسبة 0.09% للمتاجرة به على USD103.66.