انت الان تتابع خبر أمريكا تعلن استئناف عملياتها ضد "داعش" في سوريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم البنتاجون، الجنرال بات رايدر، في مؤتمر صحفي: "نركز مع هؤلاء الشركاء المحليين على منع إعادة تشكيل داعش"، بحسب شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية.

وأضاف أن "العمليات استؤنفت الأسبوع الماضي، في يوم 9 ديسمبر الجاري".



وتم تقليص الدوريات الأمريكية الشهر الماضي، حيث علقت "قوات سوريا الديمقراطية" دورياتها اعتراضاً على ضربات من قبل تركيا واحتمال شنها عملية برية.