انت الان تتابع خبر زيلينسكي يوجه دعوة للمجتمع الدولي لتخليص أوكرانيا من "حقول الموت" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي خطاب عبر الفيديو ألقاه أمام البرلمان النيوزيلندي قال زيلينسكي "حتى الآن، هناك ما مساحته 174 ألف كيلومتر مربع من الأراضي الأوكرانية الملوّثة بالألغام أو غيرها من الذخائر غير المنفجرة".

وشدّد الرئيس الأوكراني على أنّه "ليس هناك من سلام حقيقي لأيّ طفل يمكن أن يموت بسبب لغم روسي مخفيّ مضادّ للأفراد، خاصة أن حقول الموت هذه تغطي مساحات واسعة.



وناشد زيلينسكي، نيوزيلندا التي يتمتع جيشها بخبرة كبيرة في مجال نزع الألغام بأن تقود جهود إزالة الألغام في أوكرانيا وتخفيف العواقب البيئية للنزاع.

وبحسب زيلينسكي فإنّ البحر الأسود وبحر آزوف ملوّثان بدورهما بألغام عائمة أودت بحياة "مئات الآلاف من الكائنات الحية التي قضت نتيجة الأعمال الحربية".

ومن جهتها قالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن مخاطبة زيلينسكي "لقد سمعت مناشداتكم للحصول على مزيد من الدعم، لا سيّما فيما يتعلّق بآثار الحرب على المدى الطويل، وخاصة على البيئة".



وأضافت "نحن معكم عندما تسعون إلى السلام، لكنّنا سنكون معكم أيضاَ عندما تعيدون البناء".

وأرسلت نيوزيلندا حوالي 100 عسكري إلى أوروبا لتدريب عسكريين أوكرانيين، كما أعلنت الأربعاء عن تقديم مليوني دولار مساعدات إنسانية إضافية لمساعدة أوكرانيا في مواجهة الشتاء.