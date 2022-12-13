انت الان تتابع خبر دعوى قضائية ضد نائبة ومطالبتها بتعويض 30 ملياراً (وثيقة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشفت النائبة سميعة محمد الغلاب، الثلاثاء، عن قيام رئيس حزب الحل جمال ناصر الكربولي بإقامة دعوى قضائية ضدها، مؤكدة مطالبته بتعويض يبلغ 30 مليار دينار.

وقالت الغلاب في بيان، "اقام المدعو جمال ناصر الكربولي رئيس حزب الحل دعوى قضائية لدى محكمة بداءة الكرخ، يدعي فيها اني تهجمت عليه في الاعلام ويطالب بمبلغ 30 مليار دينار تعويضا عن ما سببت له من اذى نفسي".

وأضافت أنه "قام ايضا باستخدام اسلوب بخس من خلال التشهير في قناته دجلة"، مشددة بالقول "لا املك هذا المبلغ لاني لم اتسنم وزارات ولم اسرق المال العام كما فعل الغير في سرقة و ضياع تروة البلد الصناعية ولم تمتد يدي الى اموال الهلال الاحمر الذي خصصت أمواله للمساعدات وانقاذ الناس، و لم ابتز الناس كما يفعلون في القناة..".

ودعت الغلاب الكربولي الى "التزام الصمت والجلوس في البيت وينتظر الحق لينال جزائه العادل على قضايا الفساد والابتزاز المنظورة امام المحاكم".