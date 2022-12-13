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رونالدو لن يعتزل دوليا ويريد المشاركة في يورو 2024

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-441105-638065414112310310.jpg

2022-12-13 | 16:15

رونالدو لن يعتزل دوليا ويريد المشاركة في يورو 2024

المصدر:

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أكد تقرير إسباني، اليوم الثلاثاء، الحقيقة وراء أنباء اعتزال الدولي للبرتغالي نجم مانشستر يونايتد السابق.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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