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انت الان تتابع خبر رونالدو لن يعتزل دوليا ويريد المشاركة في يورو 2024 والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-441105-638065414112310310.jpg
2022-12-13 | 16:15
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أكد تقرير إسباني، اليوم الثلاثاء، الحقيقة وراء أنباء اعتزال الدولي للبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد السابق.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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