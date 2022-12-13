انت الان تتابع خبر في الناصرية.. عملية لاعتقال مطلوب توقع ضابطاً ضحية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، إنه "خلال تنفيذ أمر إلقاء بحق أحد المطلوبين قرب قضاء البطحاء ضمن مدينة الناصرية، حصل تبادل إطلاق نار بين القوة الأمنية والمتهم".

وبين أن ذلك "أسفر عن وقوع ضابط ضحية"، منوهاً إلى أنه "برتبة ملازم أول في وزارة الداخلية".



ولفت المصدر، إلى أن "المطلوب تمكن من الفرار وتجري القوات الأمنية عملية تفتيش بحثاً عنه".