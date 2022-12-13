انت الان تتابع خبر "أوبك" تتمسك بتوقعاتها لنمو الطلب على النفط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت "أوبك" في تقرير شهري إنه "في حين أن التباطؤ الاقتصادي "واضح تماما"، إلا أن هناك جانبا صعوديا محتملا يتمثل في تخفيف سياسة "صفر كوفيد" التي تبنتها الصين لمكافحة فيروس كورونا ".

وأضافت، ان "الطلب على النفط في 2023 سيرتفع 2.25 مليون برميل يوميا، أو نحو 2.3 بالمئة، بعد نمو 2.55 مليون برميل يوميا في 2022. ولم يتغير التوقعان. عن الشهر الماضي".

