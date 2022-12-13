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"أوبك" تتمسك بتوقعاتها لنمو الطلب على النفط

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت "أوبك" في تقرير شهري إنه "في حين أن التباطؤ الاقتصادي "واضح تماما"، إلا أن هناك جانبا صعوديا محتملا يتمثل في تخفيف سياسة "صفر كوفيد" التي تبنتها الصين لمكافحة فيروس ".

وأضافت، ان "الطلب على النفط في 2023 سيرتفع 2.25 مليون برميل يوميا، أو نحو 2.3 بالمئة، بعد نمو 2.55 مليون برميل يوميا في 2022. ولم يتغير التوقعان. عن الشهر الماضي".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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