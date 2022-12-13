ما هو محرّك البحث الأكثر إستخداما بين العراقيين؟

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بغداد - ياسين صفوان - محرّك البحث أو الباحوث (بالإنجليزية: web search engine)‏ هو برنامج مصمّم للبحث عن مصطلح أو موضوع معيّن وللمساعدة في العثور على المعلومات المخزّنة عبر شبكة الإنترنت.

تقدّم نتائج البحث على شكل قائمة يشار إليها عادةً بـ «صفحات نتائج محرّك البحث» وتكون المعلومات مزيجًا من صفحات ويب وصور وأي نوع آخر من الملفاّت.





ومع إقتراب نهاية سنة 2022، إليكم محرّكات البحث الأكثر إستخداما بين العراقيين بحسب إحصائيات StatCounter

خلال شهر تشرين الثاني. بات من المعروف أنّ لدى شركة غوغل/ Google محرّك البحث الأشهر والأكثر إستخداما، عالميا وفي العراق تحديدا.ومع إقتراب نهاية سنة 2022، إليكم محرّكات البحث الأكثر إستخداما بين العراقيين بحسب إحصائيات StatCounterخلال شهر تشرين الثاني. 1. غوغل/ Google



إنّه محرّك البحث الأفضل والأقوى على الإطلاق فهو يعالج عشرات الآلاف من عمليات التقصي والتنقيب كل ثانية. وهو الأكثر إستخداما في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية.

لديه الكثير من الايجابيات، نذكر منها:

• تنوّع وسائل وأدوات وطرق البحث

• القوة والسرعة في أرشفة المواقع وظهور النتائج

• إستخدام متصفّح خاصّ بالشركة وهو Google Chrome

أكثر ما يميّز غوغل أنّه يقوم بعرض نتائج دقيقة على حسب المكان الذي تتواجد به.

لاري بيج وسيرجي برين هما الشخصان اللذان أسسا شركة غوغل بالكامل، وهما اللذان قاما باختراع وتطوير محرّك البحث غوغل على مدار السنوات.

يأتي غوغل في الصدارة في العراق حيث أنّ نسبة المستخدمين هي 96.4% إنّه محرّك البحث الأفضل والأقوى على الإطلاق فهو يعالج عشرات الآلاف من عمليات التقصي والتنقيب كل ثانية. وهو الأكثر إستخداما في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية.لديه الكثير من الايجابيات، نذكر منها:• تنوّع وسائل وأدوات وطرق البحث• القوة والسرعة في أرشفة المواقع وظهور النتائج• إستخدام متصفّح خاصّ بالشركة وهو Google Chromeأكثر ما يميّز غوغل أنّه يقوم بعرض نتائج دقيقة على حسب المكان الذي تتواجد به.لاري بيج وسيرجي برين هما الشخصان اللذان أسسا شركة غوغل بالكامل، وهما اللذان قاما باختراع وتطوير محرّك البحث غوغل على مدار السنوات.يأتي غوغل في الصدارة في العراق حيث أنّ نسبة المستخدمين هي 96.4% 2. بينغ / Bing



تمّ تصميمه بحرفيّة من قبل شركة مايكروسوفت ويعتبر بينج الإسم السابق لمحرّك البحث الخاصّ بهذه الشركة والذي تمّ تغيير إسمه إلى مايكروسوفت بينج في تشرين الأوّل / أكتوبر 2020.

يأتي بينج في المركز الثاني في العراق إذ إنّ نسبة المستخدمين هي 1.83% المعروف بأفضل موقع بحث بعد غوغل ويعدّ من أقوى المنافسين. يتميّز عن غوغل ببعض من الخواص المتعلّقة بالبحث المتخصّص في الصور والأخبار، كما أنّه سريع في أداء عملية البحث.تمّ تصميمه بحرفيّة من قبل شركة مايكروسوفت ويعتبر بينج الإسم السابق لمحرّك البحث الخاصّ بهذه الشركة والذي تمّ تغيير إسمه إلى مايكروسوفت بينج في تشرين الأوّل / أكتوبر 2020.يأتي بينج في المركز الثاني في العراق إذ إنّ نسبة المستخدمين هي 1.83% 3. بيتال سيرش / Petal Search



أطلق محرّك البحث بيتال سيرش من قبل شركة هواوي، عملاق التكنولوجيا الصينية، لجميع الأجهزة المحمولة

في كانون الأوّل 2020.

يستخدم هذا المحرّك الذكاء الاصطناعي وتقنيات البيانات الضخمة "Big Data" لتوفير تجربة أفضل لمستخدميه.

إحتلّ بيتال سيرش المركز الثالث في العراق بنسبة 0.91% أطلق محرّك البحث بيتال سيرش من قبل شركة هواوي، عملاق التكنولوجيا الصينية، لجميع الأجهزة المحمولةفي كانون الأوّل 2020.يستخدم هذا المحرّك الذكاء الاصطناعي وتقنيات البيانات الضخمة "Big Data" لتوفير تجربة أفضل لمستخدميه.إحتلّ بيتال سيرش المركز الثالث في العراق بنسبة 0.91% 4. ياندكس / Yandex



المعروف بأقوى منافس لغوغل في روسيا. يقدّم موقع ياندكس الروسي خدمة مميّزة وهي إمكانيّة البحث عبر خوارزميات التعرّف على الوجوه: إذا قام المستخدم بالبحث عن صورة شخص، سيتعرّف الذكاء الإصطناعي على هذا الشخص ويحاول إيجاد صور أخرى له على الإنترنت.

بالإضافة الى خيار البحث عن الصور بطريقة مميّزة وفريدة، إليكم أبرز إيجابيات المحرّك:

• نتائج بحث ذات مستوى عالمي وذات صلة بالمحتوى المحلي

• يمكن تخصيص المحرّك حسب البلد

• يقدّم العديد من الخدمات الأخرى مثل البريد والترجمة والخرائط

يأتي ياندكس في المركز الرابع في العراق إذ إنّ نسبة المستخدمين هي 0.43% المعروف بأقوى منافس لغوغل في روسيا. يقدّم موقع ياندكس الروسي خدمة مميّزة وهي إمكانيّة البحث عبر خوارزميات التعرّف على الوجوه: إذا قام المستخدم بالبحث عن صورة شخص، سيتعرّف الذكاء الإصطناعي على هذا الشخص ويحاول إيجاد صور أخرى له على الإنترنت.بالإضافة الى خيار البحث عن الصور بطريقة مميّزة وفريدة، إليكم أبرز إيجابيات المحرّك:• نتائج بحث ذات مستوى عالمي وذات صلة بالمحتوى المحلي• يمكن تخصيص المحرّك حسب البلد• يقدّم العديد من الخدمات الأخرى مثل البريد والترجمة والخرائطيأتي ياندكس في المركز الرابع في العراق إذ إنّ نسبة المستخدمين هي 0.43% 5. ياهو / Yahoo



يعتبر ياهو ثالث أشهر محرّك بحث على مستوى العالم والأقدم على الإطلاق.

يدعم العديد من اللغات بما في ذلك اللغة العربية. إنّه الأفضل للأخبار الإقتصادية وأخبار الطقس.

كما يقدّم أخبار

يمكن البحث بطرق مختلفة سواء بالصوت أو بالكتابة. كما يمتاز بنتائج بحث قوية في الصور.

إحتلّ ياهو المركز الخامس في العراق بنسبة 0.29% يعتبر ياهو ثالث أشهر محرّك بحث على مستوى العالم والأقدم على الإطلاق.يدعم العديد من اللغات بما في ذلك اللغة العربية. إنّه الأفضل للأخبار الإقتصادية وأخبار الطقس.كما يقدّم أخبار الرياضة ، الأخبار العامّة وخدمة البريد الإلكتروني.يمكن البحث بطرق مختلفة سواء بالصوت أو بالكتابة. كما يمتاز بنتائج بحث قوية في الصور.إحتلّ ياهو المركز الخامس في العراق بنسبة 0.29% 6. داك داك غو / DuckDuckGo