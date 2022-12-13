ما هو محرّك البحث الأكثر إستخداما بين العراقيين؟

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بغداد - ياسين صفوان - محرّك البحث أو الباحوث (بالإنجليزية: web search engine) هو برنامج مصمّم للبحث عن مصطلح أو موضوع معيّن وللمساعدة في العثور على المعلومات المخزّنة عبر شبكة الإنترنت.
تقدّم نتائج البحث على شكل قائمة يشار إليها عادةً بـ «صفحات نتائج محرّك البحث» وتكون المعلومات مزيجًا من صفحات ويب وصور وأي نوع آخر من الملفاّت.
بات من المعروف أنّ لدى شركة غوغل/ Google محرّك البحث الأشهر والأكثر إستخداما، عالميا وفي العراق تحديدا.
ومع إقتراب نهاية سنة 2022، إليكم محرّكات البحث الأكثر إستخداما بين العراقيين بحسب إحصائيات StatCounter
خلال شهر تشرين الثاني.
ومع إقتراب نهاية سنة 2022، إليكم محرّكات البحث الأكثر إستخداما بين العراقيين بحسب إحصائيات StatCounter
خلال شهر تشرين الثاني.
1. غوغل/ Google
إنّه محرّك البحث الأفضل والأقوى على الإطلاق فهو يعالج عشرات الآلاف من عمليات التقصي والتنقيب كل ثانية. وهو الأكثر إستخداما في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية.
لديه الكثير من الايجابيات، نذكر منها:
• تنوّع وسائل وأدوات وطرق البحث
• القوة والسرعة في أرشفة المواقع وظهور النتائج
• إستخدام متصفّح خاصّ بالشركة وهو Google Chrome
أكثر ما يميّز غوغل أنّه يقوم بعرض نتائج دقيقة على حسب المكان الذي تتواجد به.
لاري بيج وسيرجي برين هما الشخصان اللذان أسسا شركة غوغل بالكامل، وهما اللذان قاما باختراع وتطوير محرّك البحث غوغل على مدار السنوات.
يأتي غوغل في الصدارة في العراق حيث أنّ نسبة المستخدمين هي 96.4%
2. بينغ / Bing
المعروف بأفضل موقع بحث بعد غوغل ويعدّ من أقوى المنافسين. يتميّز عن غوغل ببعض من الخواص المتعلّقة بالبحث المتخصّص في الصور والأخبار، كما أنّه سريع في أداء عملية البحث.
تمّ تصميمه بحرفيّة من قبل شركة مايكروسوفت ويعتبر بينج الإسم السابق لمحرّك البحث الخاصّ بهذه الشركة والذي تمّ تغيير إسمه إلى مايكروسوفت بينج في تشرين الأوّل / أكتوبر 2020.
يأتي بينج في المركز الثاني في العراق إذ إنّ نسبة المستخدمين هي 1.83%
تمّ تصميمه بحرفيّة من قبل شركة مايكروسوفت ويعتبر بينج الإسم السابق لمحرّك البحث الخاصّ بهذه الشركة والذي تمّ تغيير إسمه إلى مايكروسوفت بينج في تشرين الأوّل / أكتوبر 2020.
يأتي بينج في المركز الثاني في العراق إذ إنّ نسبة المستخدمين هي 1.83%
3. بيتال سيرش / Petal Search
أطلق محرّك البحث بيتال سيرش من قبل شركة هواوي، عملاق التكنولوجيا الصينية، لجميع الأجهزة المحمولة
في كانون الأوّل 2020.
يستخدم هذا المحرّك الذكاء الاصطناعي وتقنيات البيانات الضخمة "Big Data" لتوفير تجربة أفضل لمستخدميه.
إحتلّ بيتال سيرش المركز الثالث في العراق بنسبة 0.91%
4. ياندكس / Yandex
المعروف بأقوى منافس لغوغل في روسيا. يقدّم موقع ياندكس الروسي خدمة مميّزة وهي إمكانيّة البحث عبر خوارزميات التعرّف على الوجوه: إذا قام المستخدم بالبحث عن صورة شخص، سيتعرّف الذكاء الإصطناعي على هذا الشخص ويحاول إيجاد صور أخرى له على الإنترنت.
بالإضافة الى خيار البحث عن الصور بطريقة مميّزة وفريدة، إليكم أبرز إيجابيات المحرّك:
• نتائج بحث ذات مستوى عالمي وذات صلة بالمحتوى المحلي
• يمكن تخصيص المحرّك حسب البلد
• يقدّم العديد من الخدمات الأخرى مثل البريد والترجمة والخرائط
يأتي ياندكس في المركز الرابع في العراق إذ إنّ نسبة المستخدمين هي 0.43%
5. ياهو / Yahoo
يعتبر ياهو ثالث أشهر محرّك بحث على مستوى العالم والأقدم على الإطلاق.
يدعم العديد من اللغات بما في ذلك اللغة العربية. إنّه الأفضل للأخبار الإقتصادية وأخبار الطقس.
كما يقدّم أخبار الرياضة، الأخبار العامّة وخدمة البريد الإلكتروني.
يمكن البحث بطرق مختلفة سواء بالصوت أو بالكتابة. كما يمتاز بنتائج بحث قوية في الصور.
إحتلّ ياهو المركز الخامس في العراق بنسبة 0.29%
6. داك داك غو / DuckDuckGo
تمّ وصف هذا المحرّك بالأفضل للخصوصية إذ أنّه لا يقوم بمراقبة أيّة أنشطة خاصّة بالمستخدمين عبر خدماته المختلفة.
فهو لا يعتمد على تقنيّة الكوكيز من أجل تتبّع المستخدمين والحصول على بياناتهم وجمعها، كما أنّه لا يقوم بحفظ بياناتهم لأجل الأغراض الإعلانية.
بالإضافة الى عدم اختراق الخصوصية، لدى داك داك غو ميزة الأرشفة والبحث داخل الإنترنت العميق أيضاً (ليس فقط داخل الإنترنت العادي) .
جاء داك داك غو في المرتبة السادسة في العراق إذ إنّ نسبة المستخدمين هي 0.08%
فهو لا يعتمد على تقنيّة الكوكيز من أجل تتبّع المستخدمين والحصول على بياناتهم وجمعها، كما أنّه لا يقوم بحفظ بياناتهم لأجل الأغراض الإعلانية.
بالإضافة الى عدم اختراق الخصوصية، لدى داك داك غو ميزة الأرشفة والبحث داخل الإنترنت العميق أيضاً (ليس فقط داخل الإنترنت العادي) .
جاء داك داك غو في المرتبة السادسة في العراق إذ إنّ نسبة المستخدمين هي 0.08%
في النهاية وبالرغم من وجود الكثير من محرّكات البحث الجيّدة، ما زال غوغل المتصدّر في العالم وفي العراق خصوصا بنسبة هائلة مقارنة بأقرب منافسيه.