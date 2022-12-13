انت الان تتابع خبر محكمة اسبانية تبرئ نيمار بعد اتهامات بالفساد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المحكمة في بيان: "تتعلق القضية بشكوى شركة (DIS) البرازيلية للاستثمار، والتي كانت تملك 40 في المئة من حقوق نيمار خلال فترة لعبه في سانتوس، من أنها خسرت أموالًا في انتقال اللاعب لأن قيمة الصفقة المعلنة كانت أقل من قيمتها الحقيقية".ومَثُل نيمار الذي يلعب حاليًا في باريس سان جيرمان و8 أشخاص آخرين أمام المحكمة في تشرين الاول الماضي، قبل أن ينال البراءة رفقة والده، وباقي المتهمين"، كما بُرّئ "ساندرو روسيل وجوسيب ماريّا بارتوميو رئيسا برشلونة السابقان، وأوديليو رودريغيش رئيس سانتوس السابق، بالإضافة إلى ممثلين آخرين عن الناديين واللاعب".

وبحثت المحكمة في "إمكانية وجود فساد بخصوص المبالغ المالية التي انتقل بها نيمار إلى برشلونة، دون أن تصل إلى ما يدينه".



وكانت شركة DIS التي امتلكت 40% من حقوق نيمار وقت تواجده في سانتوس، قد اتهمت النادي البرازيلي ونظيره برشلونة بتدبير تبادلات مالية من تحت الطاولة لكي لا تحصل على نسبتها في الانتقال.

وانتقل نيمار من سانتوس إلى برشلونة في 2013 مقابل 88 مليون يورو وفقًا للسجلات الرسمية، وهي قيمة مالية تم التشكيك فيها على مدار السنوات التالية، إذ نالت إدارتا الناديين اتهامات بالحصول على عمولات إضافية.

وودّع نيمار مؤخرًا كأس العالم 2022 بعد خسارة البرازيل بركلات الجزاء الترجيحية أمام كرواتيا في ربع النهائي.

