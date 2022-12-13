انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية لوفد كردي: ضرورة الإسراع بحل المسائل العالقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، ورد لـ الخليج 365، أن رشيد "استقبل في قصر بغداد، وفد حكومة إقليم كردستان الذي ضم عددا من الوزراء وكبار المسؤولين في حكومة الإقليم".

وجرى خلال اللقاء، "بحث تطورات الوضع السياسي في البلاد، ومستجدات المفاوضات الأخيرة بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان بشأن المسائل العالقة".



وأكّد رئيس الجمهورية "ضرورة اعتماد الحوار والإسراع بإيجاد الحلول وفقاً للدستور والقانون لضمان الوصول إلى اتفاق يخدم جميع العراقيين".