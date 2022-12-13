انت الان تتابع خبر الاتحاد الوطني يرد على اتهامات الديمقراطي: يحاول التهرب من أصل المشكلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عضو الاتحاد محمود خوشناو في حديث لـ الخليج 365، إن "اتهامات الحزب الديمقراطي الكردستاني هي محالة لتلحين الازمة السياسية والتهرب من أصل المشكلة وتغطيتها بأمور ثانوية"، مبيناً أن "الاتحاد يحاول توزيع الايرادات على سكان الاقليم بشكل عادل".وبشأن اتهام اربيل للسليمانية بالسيطرة على موارد المنافذ، أوضح خوشناو أن "العائدات غير النفطية بسيطة جداً، ولكن نرى أن هناك عائدات نفطية في اربيل تتجاوز المليار و200 مليون دولار شهرياً وهي محل خلاف بين الحزبين، ولكن دائما ما ترحل الازمة الكبيرة الى تفاصيل صغيرة لإضاعة المشكلة الاصلية ومحل الخلاف".

وتابع خوشناو أن "الاتحاد الوطني لديه خلافات مع اربيل بشأن توزيع الايرادات المالية كونها تعرضنا للأحراج في مناطق نفوذنا وهناك تأخير في رواتب المتقاعدين في السليمانية".



وأكد عضو الاتحاد الوطني، أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني يسيطر على مليار و200 مليون دولار شهرياً من الايرادات النفطية"، مشيراً الى أن "هناك سخطاً شعبياً كبيراً ومطالبات بتوزيع الايرادات المالية على الاقليم بشكل عادل".

وفي وقت سابق من اليوم، اتهم القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، الاتحاد الوطني الكردستاني بالسيطرة على واردات المنافذ الحدودية والدوائر الحكومية في السليمانية والبالغة 100 مليون دولار شهرياً.

وقال كريم في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك ملفات اهم من الخلافات السياسية الحالية وهي تحكم اليكتي في موارد المنافذ الحدودية والدوائر الحكومية في محافظة السليمانية"، مؤكداً أن "واردات المحافظات تبلغ 100 مليون دولار شهرياً تكون تحت سيطرة الاتحاد بالكامل".

وأضاف إن "الاتحاد الوطني الكردستاني يسيطر على واردات محافظة السليمانية الشهرية بالكامل ولا يعيدها الى خزينة أربيل".

وطالب كريم، الجهات المعنية لملاحقة واردات محافظة السليمانية وارجاعها الى خزينة الحكومة في اربيل.