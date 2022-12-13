انت الان تتابع خبر الديمقراطي: الاتحاد الوطني يسيطر على واردات السليمانية.. 100 مليون دولار شهرياً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال كريم في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك ملفات اهم من الخلافات السياسية الحالية وهي تحكم اليكتي في موارد المنافذ الحدودية والدوائر الحكومية في محافظة السليمانية"، مؤكداً أن "واردات المحافظات تبلغ 100 مليون دولار شهرياً تكون تحت سيطرة الاتحاد بالكامل".وأضاف إن "الاتحاد الوطني الكردستاني يسيطر على واردات محافظة السليمانية الشهرية بالكامل ولا يعيدها الى خزينة أربيل".

وطالب كريم، الجهات المعنية لملاحقة واردات محافظة السليمانية وارجاعها الى خزينة الحكومة في اربيل.

