انت الان تتابع خبر عريس يفاجئ زوجته بهدية غير متوقعة ليلة زفافهما (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويظهر العريس، أزلان شاه، خلال مقطع فيديو على "إنستغرام" وهو يحضر حمارا إلى مكان حفل الزفاف ويهديه لزوجته.

وقال العريس إن السبب وراء ذلك بسيط جدا: "إنها تحب الحمير وأنا أيضا"، مشيرا إلى أن "الحمير في الواقع حيوانات مجتهدة ومحبة للغاية".



ونال الفيديو إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واعتقد الكثيرون أن لفتة العريس كانت لطيفة.

وعلق أحد مستخدمي "إنستغرام": "الحيوانات حيوانات. إذا كان بإمكانك مداعبة حصان أو بقرة أو كلب أو حتى قرد أو زرافة أو أسد وما إلى ذلك، فلماذا لا تكون حيوانات أخرى؟ لماذا تتعامل بسلبية مع الحمير؟".

وقال شخص آخر: "إنها هدية رمزية، الأمر يتطلب الكثير من المعنى لفهمها"، وقال ثالث: "يا رفاق، إنه لطيف حقا".

