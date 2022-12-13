اخبار العالم / اخبار العراق

"رقم قياسي".. الخزانة الامريكية تكشف نسبة العجز في الموازنة

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر "رقم قياسي".. الخزانة الامريكية تكشف نسبة العجز في الموازنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وانخفضت الإيرادات 10% في نوفمبر أو 29 مليار دولار مقارنة مع مستواها قبل عام لتبلغ 252 مليار دولار، بينما ارتفعت النفقات 6% أو 28 مليار دولار إلى 501 مليار دولار مسجلة رقما قياسيا للشهر هي الأخرى. وقاد التراجع في الإيرادات، انخفاض نسبته 4% في حصيلة الضريبة من المنبع على الأفراد وارتفاع نسبته 64% في الضرائب المستردة للأفراد وهبوط بنسبة 98% في إيرادات الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي).

وقال مسؤول في وزارة الخزانة، إن ارتفاع الإنفاق قادته زيادة بواقع 14 مليار دولار، أو 18%، في تكلفة برنامج الرعاية الصحية و11 مليار دولار، أو 94%، في نفقات التعليم نتيجة التغيرات في برامج القروض الدراسية المباشرة وإعفاء من قروض الخدمة العامة.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا