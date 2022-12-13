انت الان تتابع خبر "طرود مفخخة" تهدد فرنسا.. وسلطات باريس تطلق تحذيراً: خطر إرهابي مقبل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدر أمني إنّ السفارة الأوكرانية في باريس تلقّت طرداً مماثلاً، مؤكّداً بذلك معلومات أوردتها وسائل اعلام فرنسية، وفي ظلّ زيادة عدد هذه الهجمات، وجّهت الأمانة العامة للدفاع والأمن الوطني التابعة لرئاسة الوزراء مذكّرة إلى الوزارات والإدارات الرسمية لتحذيرها وتحديد الخطوات الواجب اتّباعها في حال تلقّيها طرداً مماثلاً.وأشار المصدر الى أنه في الأيام الأخيرة ازداد إرسال هذا النوع من الطرود، مبيناً أن "هذه الطرود تعد خطرة للغاية".

وفي الأيام الأخيرة ازداد إرسال هذا النوع من الطرود.

وفي كييف أعلن متحدّث باسم الخارجية أنّ بعثات دبلوماسية أوكرانية عدة في أوروبا تلقّت طروداً "دموية" تحتوي على عيون حيوانات.

وندّدت كييف بـ "حملة إرهاب مخطّط لها" من قبل موسكو.

وفي إسبانيا، انفجر طرد مفخّخ وأصاب موظفاً في السفارة الأوكرانية في مدريد بجروح طفيفة.



وأعلنت السلطات الإسبانية أنّها اعترضت طروداً أخرى مماثلة موجّهة خصوصاً إلى رئيس الوزراء ووزيرة الدفاع، إضافة إلى سفارة الولايات المتحدة وشركة أسلحة تصنّع قاذفات قنابل يدوية قدّمتها مدريد إلى كييف في بداية الحرب.

وفتح القضاء الإسباني تحقيقاً بشأن أعمال "إرهابية" مفترضة.