انت الان تتابع خبر مجموعة السبع تتخذ قرارات جديدة تخص أوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفقا للبيان: "نحن مصممون على مساعدة أوكرانيا في إصلاح بنيتها التحتية الحيوية للطاقة والمياه وإعادة تأهيلها وحمايتها، وسنساعد أوكرانيا على الاستعداد لفصل الشتاء، ومواصلة دعم مرونتها المدنية، وسنكثف جهودنا في هذا الصدد خلال مؤتمر دولي سيعقد في باريس في 13 ديسمبر".وأكدت دول مجموعة السبع عزمها مواصلة تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا مع التركيز على أنظمة الدفاع الجوي.

وبحسب البيان "سنواصل تنسيق الجهود لتلبية الاحتياجات العاجلة لأوكرانيا في المعدات العسكرية مع التركيز الفوري على تزويد أوكرانيا بأنظمة ووسائل دفاع جوي".

ومجموعة السبع، هي منظمة تضم الاقتصادات السبعة الأكثر "تقدما" في العالم، والتي تهيمن على التجارة العالمية والنظام المالي الدولي، وتضم كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.