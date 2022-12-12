انت الان تتابع خبر مداهمة مكاتب البرلمان الأوروبي بعد "فضيحة فساد" مرتبطة بقطر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوضحت "فرانس برس" أن ميتسولا وعدت بأنه: "لن يكون هناك أي إفلات من العقاب.. ولن يتم إخفاء أي شيء"، معلنة فتح "تحقيق داخلي للنظر في كافة الوقائع المرتبطة بالبرلمان" الأوروبي للسماح بإصلاح هذه الهيئة.ونفذت الشرطة البلجيكية الاثنين، عملية تفتيش في مكاتب البرلمان الأوروبي في بروكسل في إطار التحقيق حول شبهات الفساد المرتبطة بقطر، للتأثير على قرارات الهيئة الأوروبية، وفق ما أفادت النيابة الفدرالية البلجيكية.

وقال مصدر قضائي، إنها عملية التفتيش العشرون خلال أربعة أيام في إطار هذا التحقيق.

وأوقفت نائبة رئيسة البرلمان اليونانية إيفا كايلي، وثلاثة أشخاص آخرون بناء على أمر قاضي التحقيق في بروكسل.