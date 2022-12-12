انت الان تتابع خبر ضبط كمية كبيرة من المخدرات جنوبي بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بناءً على توجيهات وزير الداخلية في تكثيف الجهود لمكافحة المخدرات، وبعملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة، مديرية شؤون المخدرات في بغداد تضبط ثلاث ونصف كيلو غرام من مادة الحشيشة جنوبي بغداد".وأضافت انه "تم القاء القبض على المتهم التي كانت بحوزته هذه المادة بعد محاولته الهروب والسفر خارج العراق عبر مطار بغداد".