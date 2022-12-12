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انت الان تتابع خبر قائد اسود الاطلس يرد على شكوى البرتغاليين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-441026-638064629493391322.jpg
كأس العالم فيفا 2022
2022-12-12 | 18:25
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رد قائد منتخب المغرب، رومان سايس، اليوم الاثنين، على شكوى نجم خط وسط البرتغال برونو فيرنانديز من الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيلو الذي أدار لقاء البرتغال و"أسود الأطلس" في ربع نهائي المونديال.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد