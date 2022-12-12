قائد اسود الاطلس يرد على شكوى البرتغاليين

رد قائد منتخب المغرب، رومان سايس، اليوم الاثنين، على شكوى نجم خط وسط البرتغال برونو فيرنانديز من الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيلو الذي أدار لقاء البرتغال و"أسود الأطلس" في ربع نهائي المونديال.