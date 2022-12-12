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قائد اسود الاطلس يرد على شكوى البرتغاليين

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كأس العالم فيفا 2022

2022-12-12 | 18:25

قائد اسود الاطلس يرد على شكوى البرتغاليين

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رد قائد منتخب المغرب، رومان سايس، اليوم الاثنين، على شكوى نجم خط وسط البرتغال برونو فيرنانديز من الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيلو الذي أدار لقاء البرتغال و"أسود الأطلس" في ربع نهائي المونديال.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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