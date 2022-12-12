انت الان تتابع خبر ادراج مشروع قطار بغداد المعلق في موازنة 2023 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السعداوي خلال استقباله السفير الصيني لدى العراق، وفق بيان لمكتبه ورد لـ الخليج 365، إن "مشروع القطار المعلق تم إدراجه في موازنة الوزارة للعام المقبل، وأرسل الى مجلس الوزراء، وبعد موافقة المجلس ننتظر موافقة البرلمان، متوقعا " الإعلان عن هذا المشروع في الربع الأول من العام المقبل".واوضح أن "قطار بغداد المعلق يشمل ١٤ محطة، وبطول ٣١ كيلومتر"، مؤكدا أن "هناك مساعٍ لتوسعة الخط إلى خارج مدينة بغداد، وقد يصل إلى أكثر من ٥٠ كيلومتر".

ودعا السعداوي، الشركات الصينية "للعمل في مشاريع النقل ، مطمئنا بأن تكون هناك منافسة عادلة بين جميع الشركات العالمية، بعيدا عن اية شبهات بالفساد".