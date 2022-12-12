انت الان تتابع خبر مجموعة السبع تتخذ قراراً جديداً يخص أوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اتخذت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، الاثنين، قراراً جديداً يخص المساعدات المالية لأوكرانيا.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتز في تصريحات صحافية، إن "مجموعة السبع اتفقت على إنشاء منصة خاصة للتنسيق بشأن المساعدات المالية لأوكرانيا".

وأضاف أن "بولندا وألمانيا تناقشان نشر نظام الدفاع الجوي باتريوت في بولندا".

ومجموعة السبع، هي منظمة تضم الاقتصادات السبعة الأكثر "تقدما" في العالم، والتي تهيمن على التجارة العالمية والنظام المالي الدولي، وتضم كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.