انت الان تتابع خبر وزير النفط العراقي رئيساً لمجلس وزراء "أوابك" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عبد الغني خلال مشاركته في الاجتماع التاسع بعد المائة لمجلس وزراء منظمة الاقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك)، الذي اختتم اعماله في الكويت اليوم، إن "اغلب الدول العربية المنضوية في منظمة "اوابك" تمثل وتشكل ثقلاً كبيراً في الانتاج النفطي العالمي، ولهذا يتطلب اعادة النظر في نظامها الاساسي، وبما يمكنها من لعب دور أكبر لتحقيق تطلعاتها في التعامل الواقعي مع التحديات التي تواجه السوق النفطية، وصولاً الى تحقيق المزيد من الاستقرار في الاسواق العالمية".واشار عبد الغني الى "اهم التحديات التي تواجه الاسواق النفطية، هي جيوسياسية، وصحية، والحروب والتوترات العسكرية"، مشدداً بالقول "اننا نعمل في اوبك بلس للتخفيف من كل هذه المؤثرات، معتبراً التوترات السياسية واحدة من العوامل التي تؤدي الى تفاقم المشكلة، وتضرر المنتجين والمستهلكين في آن واحد، وعلينا توظيف النفط والطاقة للتقريب بين الدول، وتجنيب الاسواق العالمية تداعيات الصراعات السياسية، وان الصراع الاوروبي - الروسي أثراً سلباً على استقرار الأسواق".