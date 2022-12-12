انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية: مجالس المحافظات ستدفع عجلة التقدم في البلاد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب رشيد في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل في قصر بغداد، رئيس المحكمة الاتحادية العليا السابق القاضي مدحت المحمود".

وبحث اللقاء، "مجمل الأوضاع العامة في البلاد، بالإضافة إلى مناقشة أهمية الإسراع في تفعيل مجلس الاتحاد ومجالس المحافظات، والتي سيكون لها دوراً في دفع عجلة التقدم في البلاد".



وتم التأكيد، وفق البيان، على "ضرورة إيجاد الحلول المناسبة لمكافحة البطالة في البلاد، من خلال تعديل وتشريع القوانين لدعم القطاع الخاص وخلق الفرص الاستثمارية وتوفير فرص العمل".