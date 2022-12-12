انت الان تتابع خبر السوداني: العراق حاضنة الطوائف والتعددية قوة البلد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل وفداً من الصابئة المندائيين، برئاسة رئيس الطائفة في العراق والعالم الشيخ ستار جبار الحلو".

واستمع السوداني، وفق البيان، إلى "شرح عن واقع الصابئة المندائيين في العراق، فيما أشار الوفد إلى بعض المشاكل التي تعترض واقعهم المعاشي والاجتماعي، كما قدّموا مقترحات توفر لهم المساعدة، ووعد رئيس مجلس الوزراء بتنفيذها".



وأكد أن "العراق يشكل حاضنة مهمة للطوائف والمكونات الأصيلة في كيانه، وقد منح هذا التنوع والتعددية قوة وتميزاً للبلد، مشدداً بأن الحكومة تضع نصب أعينها حماية الأقليات، بما يحفظ حقوقهم كجزء لا يتجزّأ من المجتمع العراقي".