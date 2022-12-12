انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية يؤكد على توحيد الصف الوطني وتلبية مطالب المواطنين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب رئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "رشيد، استقبل اليوم في قصر بغداد، رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي؛ لبحث الأوضاع العامة في البلد وتطوراتها السياسية، حيث تم التأكيد على ضرورة توحيد الصف الوطني وتضافر كل الجهود في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد والشروع في تلبية مطالب المواطنين".وأكّد رئيس الجمهورية، "أهمية دعم جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها الوزاري في تعزيز الاستقرار وضمان سلامة المواطنين وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية، وتقوية الوضع الاقتصادي والشروع في المشاريع المرتبطة بالبنى التحتية الأساسية وذلك للارتقاء بالخدمات وبما يُحقق طموحات العراقيين".