انت الان تتابع خبر الاعرجي: الإرهاب مازال يشكل خطرا على العالم أجمع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه، السفير الياباني الجديد في بغداد، السيد فوتوشي ماتسوموتو".

وأضاف: "رحب الأعرجي بالسفير الياباني الجديد في بغداد، كما جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وعلى المستويات كافة، إلى جانب بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وكذلك الإستراتيجية الأمنية في العراق، والعلاقة مع دول الشرق الأوسط وآسيا".



وأكد الأعرجي، بحسب البيان إلى أن "الإرهاب مازال يشكل خطرا على العالم أجمع، موضحا أن "التعاون بين الدول وتبادل المعلومات الأمنية والاستخبارية من شأنه إدامة الأمن على الصعيد العالمي وتجفيف منابع الإرهاب، ماليا ولوجستيا وإعلاميا، لافتا إلى أن العراق انتصر على الإرهاب، وليس هناك ما يمكّن العناصر الإرهابية من تحقيق أهدافها الإجرامية".

وأشار البيان الى ان "السفير الياباني من جانبه أكد، "دعم بلاده للحكومة العراقية، متمنياً لها النجاح في مهامها، مشيرا إلى أهمية موقع ودور العراق في المنطقة"، مؤكدا أن "استقراره هو استقرار للمنطقة أجمع".