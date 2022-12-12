انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية يؤكد أهمية تعزيز العلاقات مع جورجيا بمختلف المجالات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل سفير جمهورية جورجيا لدى العراق زازا كانديلاكي.

وأكّد رئيس الجمهورية خلال اللقاء، "أهمية تعزيز العلاقات مع جورجيا في مختلف المجالات"، مشيراً إلى "تطلع العراق لفتح أبواب أوسع للتعاون بين البلدين وبما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين".



بدوره أعرب السفير الجورجي عن "رغبة بلاده في تعزيز وتطوير أطر التعاون المشترك مع العراق، على مختلف الصعد الاقتصادية والعلمية والثقافية".