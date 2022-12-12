انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية ومحافظ البنك المركزي يؤكدان أهمية تنويع مصادر الدخل القومي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل في قصر بغداد، محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخي".

وأضاف البيان أن "اللقاء، بحث أهمية دور البنك المركزي في عملية استقرار النظام المالي والاقتصادي في البلاد، وتحقيق اهداف التنمية المستدامة، وانتهاج السياسات المالية الرصينة لتجاوز التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي".



وأكّد رئيس الجمهورية، "أهمية تنويع مصادر الدخل القومي العراقي"، مشيراً إلى "ضرورة ضبط الحدود وغلق المنافذ الحدودية غير الشرعية وتنظيم واردات الجمارك لتُضاف إلى ميزانية الدولة".

ولفت رشيد إلى "أهمية تشجيع وجذب الاستثمارات من خلال دعم القطاع الخاص وتلبية المتطلبات القانونية والتشريعية لذلك وتشريع قوانين الضمان الاجتماعي والتقاعدي لهذا القطاع المهم الذي يعزز فرص العمل"، منوها إلى أن "الوضع الأمني المستقر في البلاد يعزز هذا الجانب".



وأشار رئيس الجمهورية إلى "أهمية تعزيز الواردات السياحية في البلاد، وتشجيع السياحة الدينية والأثرية ووضع الضوابط المطلوبة لها، كونها تدر واردات مالية إلى موازنة الدولة لا تقل عن واردات الاستثمار".