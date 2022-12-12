انت الان تتابع خبر الحظ ينقسم بين الأبراج هذا العام.. وبعضها يواجه مرحلة قاسية جداً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في دراستها لأحوال الفلك وتحرّكات الكواكب لعام 2023، خرجت عالمة الفلك جاكلين عقيقي بخارطة وحسابات فلكيّة تشير إلى أنّ هذا العام سيكون صعباً ويحمل الكثير من الكوارث. لكن ذلك لا يمنع من التفاؤل خصوصاً أنّ الحظّ الكبير والانفراجات المتواصلة ستبدأ لأغلب الأبراج اعتباراً من شهر أيار.

وبحسب عقيقي، فإنّ خلال هذا العام سيضحك الحظّ وتعمّ السعادة لبعض الأشخاص في الجزء الأوّل منه، فيها سيشعر بالسعادة والحظّ قسمٌ آخر من الناس في النصف الثاني من السنة.

ففي القسم الأوّل من العام أكثر المتأثّرين بالمعاكسات والمواجهات الفلكية والأحداث السلبية هم مواليد برج الميزان والسرطان والجدي وذلك بسب وجود كوكب الحظّ المشتري في مواجهتهم.

بينما ستكون سنة 2023 جيدة على كل الأصعدة لبعض الأبراج وهم الأكثر حظاً. فمع تواجد المشتري في الحمل لغاية شهر أيار يكون كلّ من الحمل والأسد والقوس والعذراء المحظوظين لهذا العام.

أمّا مواليد برج السرطان والعقرب والحوت فستُقبل عليهم مرحلة قاسية ودقيقة تعرّضهم لشتى أنواع التجارب والخضّات والهزّات مع إنتقال كوكب زحل المدمّر الى برج الحوت.