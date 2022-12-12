انت الان تتابع خبر البصرة: الابتعاد عن إيرادات النفط هو الحلّ الأضمن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - على الرغم من المشكلات السياسية التي تشهدها محافظة البصرة سابقا، فإنّها تسير بخطوات ثابتة لإعادة بنائها إقتصاديا، فيما يرى مختصّون أنّ البحث عن منافذ إقتصاديّة جديدة تبتعد عن إيرادات النفط هو الحلّ الأفضل للمحافظة.

موارد مالية كبيرة تدرها البصرة بوابة العراق الاقتصادية عبر المنافذ البرية والبحرية التي تحتاج بحسب مختصّين الى تطوير عملها لاستقبال كميات أكبر من البضائع المستوردة من مناشئ عالمية عبر موانئ البلاد، فيما يطالب برلمانيون بتفعيل الترانزيت البري بين العراق ودول الجوار.

هنا في أقصى جنوب البصرة أكبر الموانئ فيها ام قصر الذي يستوعب ملايين الحاويات سنوياً يحتاج الى تطوير عمله باعتماد الاتمتة من أجل السيطرة على عمليات الفساد في الموانئ ولتسهيل عمليات إدخال الحاويات وفق نظام الكتروني لا يسمح بالتلاعب.

وبحسب مختصّين فإنّ البحث عن منافذ إقتصاديّة جديدة تبتعد عن ايرادات النفط هو الحلّ الأضمن لمستقبل العراق الإقتصادي لأنّه إذا ارتفع سعر النفط في السوق حقّقت البلاد إيرادات عالية، وإذا انخفض سعر النفط ضاعت عليها فرص مما يتسبّب بخسارة فعليّة قد تكون نتائجها وخيمة على المواطنين.