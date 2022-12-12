انت الان تتابع خبر المانيا تعلق على العقوبات الاوروبية الاخيرة بحق ايران: نستهدف "الحرس الثوري" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت للصحافيين لدى وصولها لحضور اجتماع مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "بهذه الحزمة من العقوبات، نستهدف خصيصاً المسؤولين عن الإعدامات والعنف ضد الأبرياء".

وأضافت "هؤلاء هم بشكل خاص الحرس الثوري ولكن من بينهم أيضا أولئك الذين يحاولون ترهيب الناس أو معاقبتهم عبر مقاطع فيديو قسرية (للاعترافات)"، وفق وكالة "رويترز" للأنباء.

