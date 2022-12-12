انت الان تتابع خبر أشهر حالات طلاق النجوم والفنانين في 2022 (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - - سلاف فواخرجي ووائل رمضان

أعلنت النجمة السورية سلاف فواخرجي انفصالها عن زوجها المخرج والفنان وائل رمضان في خطوة وصفت بالمفاجئة للوسط الفني والجمهور، ولكن المفاجأة الأكبر كانت في طريقة الإعلان، حيث اختارت سلاف كتابة كلمات من القلب لوضع كلمة النهاية عن قصة حب اعترفت بأنها كانت وستظل في قلبها.



سلاف كشفت عن انفصالها عن وائل من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وظهرت في الصورة برفقة وائل، وكتبت تعليقاً أكدت فيه احترامها الكبير لوائل وللحياة التي تجمعهما وقالت في تعليقها: "أقرأ في تصريف كلمة الفِصام... انفصمت العُرْوةُ انقطعت وانحلَّت.. اِنْفَصَمَ ظَهْرُهُ: اِنْصَدَعَ... اِنْفَصَمَ الإِناءُ: اِنْكَسَرَ دونَ فَصْل.. وانْفَصَمَ المطَرُ: انقطع وأقلع.. وأنا كتلك العروة انقطع... وظهري ينصدع... وكذلك الإناء الذي ينكسر ولا ينفصل... وكالمطر الذي أقلع راوياً وهطل حارقاً... وأنا الآن أعيش ذلك الفِصام.. أمامك أيها النبيل".أكدت سلاف أن وائل كان وسيبقى رجلاً في عينيها، وأضافت في تعليقها: "وبعد الفِصام... فطام... كما ننفطم عن أمهاتنا يوماً... ننفطم عمّن نحب... كما أنفَطِم عنك الآن... وقلبي كما يُقال ينخلع... ليس بيدك وليس بيدي... إنما هو القدر... يرسم حيواتنا... ويختار لنا... ما ليس نحب... لسبب ما، أو حكمة ربما... وألم في القلب... على الأكيد... لم أكن جديرة بك كما يكفي... أقسم أنني قد حاولت... وأقسم أنك كنتَ أهلاً لما هو أبعد من الحب... وكنتُ طفلة تحبو... أمام جبل... مهما حاولتْ... لن تصل الى قمتك... وكنتَ وستبقى رجلاً في عيني وأمام الله والبشر... رجلُ... والرجالُ قليل... سنداً لي إن ملت... ورحمةً لي إن ظُلمت... ويدك الحانية أول من تنتشلني إن وقعتْ... وكعادتك... لن تدعني أحتاجك... لأني مذ عرفتك أراك قبل طلبي، وكنت تسبق حتى ندائي... وفي ضعفي وفي فرحي".

وطلبت سلاف من وائل ان يسامحها وتابعت: "سامحني إن كنتُ قد أخطأتُ أو قصرتُ يوماً.. وأنا أعلم أن قلبك جُبل على الحُب والكرم والعطاء... البداياتُ أخلاق... والنهاياتُ أخلاق.. وكنتَ بداية.. وليس لكَ في قلبي وعقلي وحياتي ووجداني نهاية... وإن ابتعدنا... لا يمكن أن ننفصل... ولو انفصلنا... وائل... صديقي... أبو الحمزة وعلي... شكراً لك إلى يوم الدين... وأحبك إلى أبد الآبدين..." وختمت سلاف رسالة الانفصال بهاشتاغ " انفصال".



- إمارات رزق وحسام جنيد

أعلنت الفنانة السورية إمارات رزق انفصالها عن زوجها المطرب حسام جنيد، وأكدت إمارات أن الانفصال حصل قبل الإعلان الرسمي بشهر ونصف، دون أن توضح أسباب الانفصال أو الموجبات التي أدت إليه.

من جهته، أكد الفنان حسام جنيد خبر الانفصال، متمنياً الخير والسعادة لطليقته، وقال في تعليق عبر حساباته على السوشال ميديا: "قدر الله وما شاء فعل.. الله يقدملك اللي فيه الخير.. أم الوطن".

وكات حسام جنيد وإمارات رزق قد انفصلا أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، ولكنهما كانا يتراجعان عن قرار الانفصال ويعودان لبعضهما البعض.



- زينة مكي ونبيل خوري

بعد مرور قرابة العام على ظهور خلافات في علاقة الفنانة اللبنانية زينة مكي بزوجها الملحن اللبناني نبيل خوري، خرجت مكي عن صمتها، وكشفت عن طلاقها بشكل رسمي.

كشفت زينة مكي لأول مرة تفاصيل طلاقها، عندما حلّت ضيفة في برنامج"spot on" مؤكدة أن أسباب الطلاق تعود إلى عدم مناسبة شخصيتها مع شخصية زوجها من بداية الزواج.

تابعت قائلة: "حاولنا جاهدين الحفاظ على هذه العلاقة ولكن فشلنا" هكذا استكملت الفنانة اللبنانية حديثها، مشيرة إلى أن الخلاف على الأمور الجوهرية كان صُلب الموضوع، لذا لم يحالفنا الحظ في المضي قدماً في زواجنا.



- هالة صدقي

بعد سنوات من النزاع أمام محاكم الأسرة، والتشهير المتبادل في وسائل الإعلام، قضت محكمة أسرة قصر النيل بطلاق الفنانة هالة صدقي من زوجها سامح سامي، بعد أن حكمت لها المحكمة بجميع القضايا المتبادلة، ورفضت طلب الزوج بخضوع أطفاله من هالة صدقي لتحليل البصمة الوراثية، كما رفضت دعوى طاعة ضد الفنانة المصرية.

وكشفت هالة صدقي كيفية حصولها على الطلاق من والد طفليها سامح سامي، رغم عدم وجود طلاق في الشريعة المسيحية، مؤكدة أن سامح قام بتغيير ملته، وفي هذه الحالة يتم اللجوء للشريعة الإسلامية، وقالت إن طلاقها حتى الآن مدني صادر عن محكمة الأحوال الشخصية، ولكنها لم تحصل على الطلاق الكنسي حتى الآن، ويتوجب على سامي التقدم إلى الكنيسة للحصول على تصريح الطلاق.

وعن مشاعرها بعد الطلاق، أجابت: "أنا معنديش أي مشاعر ولا إحساس، يعني أنا بعتبر إن دي إجراءات ورق، يعني أنا مش فرحانة وبتاع لأ، هي إجراءات الورق، الطلاق الفعلي حصل من 8 سنين لما عرفت إن إحنا استحالت العشرة مع بعض، فالطلاق نفسياً آه تعبت وقعدت حوالي سنتين أو 3 سنين مش مستوعبة اللي بيحصلي ده، كانت صدمات ورا بعض، لكن أنا خدت الصدمة من 8 سنين مش من دلوقتي، أنا دلوقتي دي إجراءات ورق حصلت محصلتش مش فارقة معايا".



- دنيا بطمة ومحمد الترك

بعد اتهامات بالخيانة، ومحاولات للاعتذار، أعلن المنتج البحريني محمد الترك انفصاله رسمياً عن الفنانة المغربية دنيا بطمة عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق محمد الترك قائلاً: "الحشرات سبب في انفصالي عن دنيا بطمة روجوا الشائعات عني والذي أدى إلى انفصالنا".



- نسرين طافش

النجمة السورية نسرين طافش لم يستمر زواجها أكثر من شهرين رسمياً، كما عقدت قرانها على الطبيب المصري شريف شرقاوي سراً، وأعلنت زواجها بصورة على إنستغرام، أشهرت طلاقها عبر نفس التطبيق بحذف كل صورها مع عريسها، ورفضت وقتها التأكيد الرسمي للانفصال.

وبعد ثلاثة شهور من تكرار خبر الانفصال، تدخلت نسرين لحسم القصة رسمياً في رسالة غاضبة عبر ستوري حسابها على إنستغرام: "بالنسبة لتكرار خبر طلاقي، يعني كم المسجات اللي وصلتنى شيء عم تطمنوا عليا وشيء عم يسأل ليه رجعتوا لبعض ومن بعدها رجعتوا اطلقتوا، يعني لازم كل شهر أعلن طلاقي لتتأكدوا إني ما رجعت".

أضافت قائلة: "أنا أعلنت انفصالي من 3 شهور بدون ذكر أي تفاصيل ومن وقتها ما رجعنا لبعض لنرجع نطلق من جديد، هل لازم كل شهر يتكرر خبر الطلاق لتخلص السنة مثلاً ولا في تمديد لـ 2023".



- داليا مبارك

فاجأت المطربة السعودية داليا مبارك الجمهور بإعلان انفصالها عن زوجها بعد زواج دام 7 سنوات من مدرب الملاكمة الأميركي الهيم ستاركس، بعد قصة حب أثارت ضجة حول هوية الأخير.

وقالت صاحبة "عشرة سنين" في لقاء تلفزيوني، على هامش حفل "ضيافة" الذي أقيم في دبي: "اخترنا أنا وياه كل واحد فينا اتجاه في الحياة".

كما أضافت: "فيه شخص بيني وبينه عشرة 7 سنوات، وكانت 7 سنوات حلوين قربنا فيهم من بعض اتعلمنا فيهم من بعض، وجبنا بناتنا لي لي وجاز".

وحول سبب الانفصال عن زوجها، رغم قصة الحب التي جمعت بينهما، قالت داليا مبارك: "وصلت لقناعات في حياتي إن في التخلي حب، لما تتخلين عن الحب يكون فيه حب".

في المقابل، رد ستاركس على خبر انفصاله عن زوجته من خلال فيديو، شاركه عبر خاصية ستوري على حسابه في إنستغرام، قائلاً: "أحب داليا مبارك، وأتمنى لها كل التوفيق".

كما شكر الجميع على سؤالهم عنه، مبيناً أنه مستمر بدعم داليا ويكنّ لها كل الاحترام.



- ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

انفصلت الفنانة ياسمين صبري عن زوجها أحمد أبو هشيمة، رجل الأعمال المصري الشهير، في الساعات الأولى من صباح الخامس من شهر ايار، وتم تأكيد الخبر عبر مصادر مقربة من الثنائي، أشاروا إلى أن الانفصال وقع بهدوء وبشكل راقٍ، حيث لم يصطدم أي منهما بخلاف مع الآخر، ورفضت ياسمين وأبو هشيمة الحديث عن ملابسات الطلاق، كما رفضا التعليق على أنباء متواترة أكدت عودتها لعصمته سراً بوساطة من أصدقاء مشتركين.



- وفاء قمر وهيثم محمد

أعلنت الفنانة وفاء قمر انفصالها عن زوجها الفنان هيثم محمد، وذلك بعد زواج دام ما يقرب من 5 سنوات.

وكتبت وفاء قمر، عبر حسابها الشخصي على موقع الفيس بوك قائلة: "أعلن رسمياً الانفصال عن الفنان هيثم محمد.. كل شيء نصيب.. والحمد لله على كل حال".



- منة عرفة ومحمود المهدي: 3 طلقات في 6 شهور

بعد أيام قليلة من إعلان إتمام الزفاف سراً، أعلن محمود المهدي طلاقه للمرة الثالثة من الفنانة الشابة منة عرفة، ورغم توسلات منة عرفة لطليقها بعدم الحديث عن أسباب الطلاق وإنكار تصريحاتها الأخيرة عن حدوث الطلاق بسبب خيانته لها، خرج محمود المهدي للحديث عن الأسباب الحقيقية للانفصال مؤكداً أن منة أخذت منه ثمن بيع سيارته الخاصة من أجل افتتاح مشروع للتجميل، وبعد ساعات قليلة طلبت الطلاق.

المهدي رفض إنكار زوجته السابقة منة عرفة لتصريحاتها عن خيانته لها، وأشار إلى أن التصريحات موثقة بالصوت والصورة، وأكد أنه سيكشف السبب الحقيقي للطلاق، لأن الناس كلها تتهمه بالخيانة الزوجية استناداً إلى تصريحاتها، ولو صمت فهذا يعني تأكيد هذه الاتهامات.



- جيهان عبد العظيم

أعلنت الفنانة السورية جيهان عبد العظيم انفصالها عن زوجها الكاتب المصري إياد إبراهيم، من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك"، مؤكدة أن ذلك قسمة ونصيب.

وقالت جيهان في تعليقها: "لما كنت صغيرة أمي وأبي انفصلوا كنت كتير انقهر وكل سنة أكبر وتكبر حاجتي لأسرة مكونة من أم وأب زعلت منهم كتير بس لما كبرت أدركت إن الموضوع نصيب وكل شيء من الله يا محلاه أنا وإياد إبراهيم انفصلنا الحمد لله على كل شيء".



- آيتن عامر وعز العرب

بدون إعلان رسمي من آيتن عامر وعز العرب، تم إعلان الانفصال عبر تصريح رسمي من شقيقة الأولى النجمة وفاء عامر التي رفضت تماماً كشف سبب الطلاق، كما تجنبت توجيه أي إساءة لطليق شقيقتها، بل أكدت أنها شخصياً كانت ضد قرار شقيقتها بضرورة حدوث الانفصال.

وأكدت الفنانة آيتن عامر أنها تقدر جمهورها، ومتابعيها، وتريد التواصل معهم بشكل مستمر، ولكن الأشياء الخاصة بها، وبحياتها الشخصية تغلق الباب على نفسها، ولا تريد أن يتدخل أحد فيها.



- علي ربيع يطلق زوجته الثانية

انفصل الفنان علي ربيع عن زوجته الثانية سلسبيل قنديل، بعد زواج دام عاماً واحداً فقط، لأسباب شخصية، وقام ربيع بإلغاء متابعة حساب سلسلبيل على إنستغرام، وحذف كل الصور التي تجمعهما، وأكد مقربون أنه قام بتطليقها "غيابياً".

- أورتيجا و كارولينا

أعلنت كارولينا قنديل انفصالها عن مطرب المهرجانات أورتيجا للمرة الثالثة والأخيرة، وقامت بحذف أغلب الصورة العائلية من حسابها على إنستغرام، ووعدت متابعيها بعدم التحدث مجدداً عن أزماتها العائلية، بعدما انفرط عقد أسرتها بشكل نهائي، وحرصت على توجيه كلمات مؤثرة إلى زوجها السابق؛ للتأكيد على طيب العلاقة بينهما؛ من أجل أولادهما الثلاثة.

وكتبت كارولينا عبر استوري حسابها بإنستغرام: "أنا اتطلقت يا جماعة ومعلش عارفة إني زهقتكوا معايا بس خلاص مفيش زهق دي آخر طلقة".

وأضافت: "وبتمنى التوفيق لأورتيجا في حياته وإحنا أصدقاء وهنفضل أصدقاء العمر كله وهيفضل أبو أولادي المحترم وأحسن أب في الدنيا كلها".



- ياسمين الخطيب

الإعلامية ياسمين الخطيب أعلنت انفصالها عن زوجها رجل الأعمال رمضان حسني، مشيرةً إلى أن سبب الانفصال يعود لخبرته المحدودة في التعامل مع النساء، وقالت إن الانفصال تم بشكل رسمي قبل أسبوع من إعلانه، ولم تحصل على مؤخر، وذلك وفقاً للدستور الذي وضعه والدها في عائلتها.

أما عن أسباب الانفصال، فقالت ياسمين الخطيب: أسباب الطلاق هي أن خبرته في الستات محدودة، وفي الحياة عموماً وأنا ست صعب تتفهم.

ورفض رجل الأعمال رمضان حسني الرد على تصريحات ياسمين، وأصدر توضيحاً رسمياً، أكد فيه تكليف مستشاره القانوني بملاحقة أي شخص يزج باسمه في تصريحات صحفية، وأشار إلى أنه لن يكشف السبب الحقيقي للطلاق لأن النهايات حسب وصفه "أخلاق".

