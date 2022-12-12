انت الان تتابع خبر ضبط أوكار لتهريب المشتقات النفطية ومصادرة 235 ألف لتر في 5 محافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز جهاز الأمن الوطني تمكنت من ضبط أوكار لتهريب المشتقات النفطية في محافظات عدة، وذلك خلال عمليات دهم جرت بالتنسيق مع الجهات المعنية ووفقاً لمذكرات قضائية".وأضاف البيان، ان "مفارز الجهاز في محافظات (الديوانية ، وبغداد، وديالى، والبصرة، وكركوك) تمكنت من ضبط (13) عجلة و(13) خزاناً فضلاً عن (32) برميلاً، تحتوي على (235) ألف لتر من المشتقات النفطية المعدة للتهريب، بالإضافة إلى (48) اسطوانة غاز فارغة".

وأشار الى أن "المضبوطات تمت احالتها وفق محضر تسليم أصولي إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة".