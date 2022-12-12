انت الان تتابع خبر بينها حصة موازنة الإقليم.. "البارتي" يكشف تفاصيل جديدة عن مباحثات بغداد وأربيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال القيادي بالحزب الديمقراطي وفاء محمد كريم لـ الخليج 365، إن "الوفد الكردي ذهب الى بغداد بهدف استكمال المباحثات وتحديد المدة الزمنية لتنفيذ الاتفاق السياسي المبرم بين الديمقراطي الكردستاني والقوى السياسية في بغداد من أجل تشكيل الحكومة".وأضاف أن "الوفد توصل الى نقاط مهمة مثل تسمية لجنة لتنفيذ المادة 140، فضلا عن تشريع قانون النفط والغاز، فيما تم تحديد حصة موازنة اقليم كردستان من الموازنة العامة بمقدار14%".

وتابع كريم أن "هذه الزيارات ستكون متكررة لحين تنفيذ النقاط عملياً"، مؤكداً أن "الاجواء ايجابية بين الطرفين واهم ما يميزها هو عدم الخضوع لتدخلات القوى السياسية التي تحاول عرقلة هذه الاتفاقيات لمكاسب حزبية".

وكان وفد من الحزب الديمقراطي الكردستاني قد وصل بغداد، في وقت سابق، لمعالجة الملفات العالقة بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم.

