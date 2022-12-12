انت الان تتابع خبر "لا نشاركهم بهذه الآلية".. اليكتي: وفد أربيل سيعود "خالِ الوفاض" من بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال القيادي بالاتحاد غياث السورجي في حديث لـ الخليج 365، إن "الخلافات بين بغداد وكردستان مستمرة، والوفد الكردي الاول لم يحقق شيء"، مبينا أن "الوفد الموجود في بغداد حالياً لن يحقق شيء من جديد، خصوصاً بعد مقاطعة الاتحاد جلسات مجلس الوزراء والمفاوضات الجارية".وأضاف، إن "الوفد الكردي الحالي خالي من اعضاء الاتحاد الوطني وهو يمثل اربيل فقط "، مشيراً الى أنه "متشائم من مخرجات الاجتماعات التي ستحدث في بغداد".

وتابع السورجي، أن "حكومة إقليم كردستان غير قادرة على حل مشاكلها داخل الاقليم فكيف تستطيع حل مشاكلها والامور العالقة بين بغداد واربيل "، لافتا الى أن "الوفد سيعود خالي الوفاض مرة أخرى".

وبشأن الخلافات بين أربيل والسليمانية أوضح السورجي، أن "الاتحاد الوطني لا يستطيع التعايش أو المشاركة في حكومة اقليم كردستان بآلية الحزب الديمقراطي، ويجب اللجوء الى طاولة حوار عاجلة بين الحزبين لحسم المشاكل العالقة".



يذكر أن وفداً سياسياً من اربيل وصل بغداد، في وقت سابق، لمعالجة الخلافات والملفات العالقة بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم.