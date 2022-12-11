انت الان تتابع خبر ممثل السوداني يزور مجلس عزاء سهيل الشمري والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب بيان حكومي ورد لـ الخليج 365، ان "العلاق زار منزل الشمري ممثلاً عن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي وجه يوم أمس بتكريمه وعده شهيدا لموقفه البطولي في مواجهة مجموعة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي".يذكر ان سهيل نجم الوران الشمري احد سكان محافظة نينوى تلول الباج، الذي استبسل وانتفض بعد أن شاهد عناصر عصابات داعش الإرهابية مختفيين بمزرعته فهرع نحو عجلته واخرج سلاحه بندقية كلاشنكوف وأمطر هذه العناصر الإرهابية بوابل من الرصاص وقتل 2 او اكثر منهم مما دفع إلارهابيين الى اطلاق صاروخ RBG7 واردوه شهيداً".