انت الان تتابع خبر "واتسآب" يهدد بوقف خدماته في بريطانيا: نعارض خفض أمان المستخدم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويدرس في الوقت الحالي البرلمان البريطاني مشروع قانون أمان الإنترنت، والذي يقترح إرسال إشعارات إلى مزودي الخدمة ومطالبتهم بإزالة التشفير من طرف إلى طرف.

وقال مدير تطبيق "واتسآب" التابع لشركة "ميتا"، ويل كاثكارت، إن "الشركة تعارض خفض أمان المستخدم".



وأضاف في تصريح نقلته صحيفة "تلغراف": "الحقيقة الصعبة هي أننا نقدم منتجا عالميا. سيكون القرار صعبا للغاية بالنسبة لنا لإجراء تغيير من شأنه أن يؤدي إلى جعل 100% من مستخدمينا أقل أمانا".