بلاسخارت: لا نشكك بقدرات السوداني بمكافحة الفساد وتقديم الخدمات

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت بلا سخارت خلال مؤتمر صحفي في محافظة كربلاء المقدسة وحضره مراسل الخليج 365: "لا نشكك بقدرات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بمكافحة الفساد وتقديم الخدمات".

وأضافت، ان " زيارتنا لمؤسسة وارث الدولية لعلاج الأورام في محافظة كربلاء، للاطلاع على عملها وجدنا ان ما تقوم به المؤسسة اتجاه الاطفال عمل جبار، بسبب نوع الخدمات والكوادر الدولية".



وتابعت، بلاسخارت، ان "هناك أعداد كبيرة من المصابين وسيدخل من المصابين أعداد أكبر في هذا المستشفى أو غير مستشفى".

وأكدت "بعد عودتنا إلى بغداد سنناقش مثل هكذا مشاريع مع الجانب العراقي"، مشددة على "ضرورة التعاون من أجل إنقاذ المصابين لاسيما الأطفال".

وفي وقت سابق من اليوم الاحد، وصلت ممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت إلى محافظة كربلاء المقدسة.

