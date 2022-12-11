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جورجينا لمدرب البرتغال: لا يمكنك الاستهانة باقوى سلاح لديك

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كأس العالم فيفا 2022

2022-12-11 | 11:23

جورجينا لمدرب البرتغال: لا يمكنك الاستهانة باقوى سلاح لديك

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السومرية –
رصدت عدسات المصورين، خلال مباراة البرتغال والمغرب لحساب ربع نهائي كأس العالم 2022، الانفعال الشديد لصديقة النجم البرتغالي ، جورجينا رودريغيز.
وخسرت البرتغال بهدف نظيف أمام المغرب، الذي ضمن لأول مرة في تاريخ المنتخبات العربية والإفريقية المرور إلى نصف نهائي المونديال.

وكان مدرب البرتغال فيرناندو سانتوس قرر عدم إشراك رونالدو أساسيا وأدخله كبديل في بداية الشوط الثاني، وقال في الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة إنه "غير نادم على قراره".


وانهار رونالدو بعد صفارة النهاية وبكى بحرقة بينما حاول باقي زملائه دعمه والوقوف إلى جواره.

وخرجت جورجينا بانتقاد حاد على حسابها في إنستغرام، حيث قالت: "اليوم اتخذ صديقك ومدربك القرار الخاطئ.. هذا الصديق الذي مدحته بالكثير من كلمات الإعجاب والاحترام".

وأضافت: "نفس الشخص الذي، بدخولك المباراة، رأى كيف تغير كل شيء.. لكن الأوان كان قد فات.. لا يمكنك الاستهانة بأفضل لاعب في العالم، أقوى سلاح لديك".


وتابعت: "وفي نفس الوقت، لا يمكنك التمسك بشخص لا يستحق ذلك.. تعلمنا الحياة دروسا.. اليوم لم ننهزم، اليوم تعلمنا.. رونالدو، نحن نحبك".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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