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انت الان تتابع خبر "الحلم".. الكشف عن الكرة الرسمية لمباريات نصف ونهائي مونديال قطر والان مع التفاصيل
2022-12-11 | 11:01
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كُشف، اليوم الأحد عن "الحلم" الكرة الرسمية لنصف النهائي والنهائي في كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، والتي تحمل اسم، لتحل مكان "الرحلة"، الكرة الرسمية المستخدمة في مباريات البطولة حتى الآن.
فمن خلال التوفيق بين بيانات الكرة الواردة من جهاز الاستشعار المثبت عليها وباستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، تقدم هذه التكنولوجيا الدعم اللازم للنظام شبه الآلي لتحديد وضعيات التسلل، مما يمكِّن من التعرف بدقة متناهية على اللحظة التي لُعبت فيها الكرة خلال حالات التسلل غير الواضحة تماماً.
وفي هذا الصدد، قال يوهانس هولزمولر، مدير الابتكار وتكنولوجيا كرة القدم بـ FIFA: "من خلال وضع تكنولوجيا الكرة المتصلة، حرصت مصنعو الكرة على توفير مستوى إضافي من المعلومات المتاحة لدى حُكام الفيديو المساعدين، إذ تقدم البيانات الواردة من الكرة معلومات قيمة من شأنها أن تتيح الفرصة لتقديم شروح حول لحظات فريدة تقع على أرضية الميدان خلال هذه النسخة من كأس العالم".
ويقوم تصميم هذه الكرة على أرضية ذهبية اللون وعليها أشكال مثلثية صغيرة، في صورة مستوحاة من الصحاري المتلألئة التي تحيط بمدينة الدوحة، كما تشمل "الحلم" لون الكأس الأصلية لبطولة كأس العالم FIFA فضلاً عن نمط العلم القطري.