انت الان تتابع خبر خلال أسبوع.. تسجيل 715 حالة عنف أسري في العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة وتوابعها في بغداد والمحافظات للفترة من 2022/12/4 ولغاية 2022/12/10 عديدة وتمثلت بـ:ـ
ـ واجبات مراكز الشرطة 2774
ـ القبض مطلقي العيارات النارية 39
ـ إحالة متهمين الى المحاكم 680
ـ القضايا الخاصة بالمخدرات 510
ـ إزالة التجاوزات على المواقع الاثرية 1
ـ دعاوى حالات العنف الاسري 715
ـ اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 331
ـ مضاهات طبعات الأصابع 17
ـ اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 418
ـ عدد طالبي النجدة 4959
ـ فض مشاجرات 872
ـ ضبط عجلات مطلوبة 78
ـ تبرع بالدم 19
ـ القبض على حاملي الأسلحة غير المرخصة 11
ـ القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 312
ـ طبع لوحات السيارات 7412
ـ اصدار اجازات السوق 10977
ـ اصدار سنوية السيارات 26409
ـ واجبات مراكز الشرطة 2774
ـ القبض مطلقي العيارات النارية 39
ـ إحالة متهمين الى المحاكم 680
ـ القضايا الخاصة بالمخدرات 510
ـ إزالة التجاوزات على المواقع الاثرية 1
ـ دعاوى حالات العنف الاسري 715
ـ اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 331
ـ مضاهات طبعات الأصابع 17
ـ اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 418
ـ عدد طالبي النجدة 4959
ـ فض مشاجرات 872
ـ ضبط عجلات مطلوبة 78
ـ تبرع بالدم 19
ـ القبض على حاملي الأسلحة غير المرخصة 11
ـ القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 312
ـ طبع لوحات السيارات 7412
ـ اصدار اجازات السوق 10977
ـ اصدار سنوية السيارات 26409