انت الان تتابع خبر خلال أسبوع.. تسجيل 715 حالة عنف أسري في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة وتوابعها في بغداد والمحافظات للفترة من 2022/12/4 ولغاية 2022/12/10 عديدة وتمثلت بـ:ـ

ـ واجبات مراكز الشرطة 2774

ـ القبض مطلقي العيارات النارية 39

ـ إحالة متهمين الى المحاكم 680

ـ القضايا الخاصة بالمخدرات 510

ـ إزالة التجاوزات على المواقع الاثرية 1

ـ دعاوى حالات العنف الاسري 715

ـ اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 331

ـ مضاهات طبعات الأصابع 17

ـ اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 418

ـ عدد طالبي النجدة 4959

ـ فض مشاجرات 872

ـ ضبط عجلات مطلوبة 78

ـ تبرع بالدم 19

ـ القبض على حاملي الأسلحة غير المرخصة 11

ـ القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 312

ـ طبع لوحات السيارات 7412

ـ اصدار اجازات السوق 10977

ـ اصدار سنوية السيارات 26409

