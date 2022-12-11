انت الان تتابع خبر بينهم العراق.. الدول الأعلى نمو اقتصادي خلال 2023 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفقا لتقرير أعدته وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمجموعة "الإيكونوميست"، بعنوان "الشرق الأوسط آفاق 2023 "، فقد تم تصنيف دول مثل تركيا، والعراق، والإمارات وقطر ضمن أعلى توقعات التقرير نموا في اقتصادها العام المقبل.ولفت التقرير إلى أن بلدا كالأردن يأتي "ضمن مناطق مطمئنة فيما يخص معدلات التضخم لمنطقة الشرق الأوسط".

وفيما توقع التقرير أن يصل معدل التضخم في الأردن للعام المقبل 2023 إلى معدل 3.5 في المئة، فقد توقع أن ينمو اقتصاد المملكة بنسبة 2.6% العام المقبل.

وبينما صنف بلدا مثل لبنان كأعلى دول المنطقة في مستويات التضخم، حيث وصل فيها إلى 167%، لفت إلى أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الأولى بأقل توقعات لمستوى التضخم ضمن اقتصادات المنطقة عند معدل 2.8%..

