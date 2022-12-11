انت الان تتابع خبر "ستوتة" تقتحم أحد المنازل وعراقيون يسخرون: "هذا الخطار الزين" (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي العراق بلد العجائب والطرائف، الاقتحام لا يقتصر على موعد أو فلم هوليودي، فطرائف الحياة وكاميرات المراقبة تصور وتنتج لنا مشاهد غربية ومضحة، ففي مشهد لأحدى محافظات العراق اقتحمت دراجة نارية "ستوتة" أحد البيوت بعد أن فقد سائقها السيطرة عليها، فاصطدمت بباب أحد المنازل بقوة فلم تتوقف ثم عادت مرة اخرى لتكسر الباب وتدخل دون استئذان.وأثار المقطع المصور موجة "سخرية" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق احد المدونين: "هذا الخطار الزين"، وكتب اخر: "لعد السائق وين".