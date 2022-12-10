انت الان تتابع خبر اليوم.. المغرب لمواصلة الحلم تلاعب البرتغال وانكلترا بمواجهة الديوك بمونديال قطر والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-440761-638062501394924838.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
كأس العالم فيفا 2022
2022-12-10 | 07:19
255 مشاهدة
الخليج 365 – رياضة
يشهد الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر اليوم السبت، إقامة مباراتين لتحديد الفريقين المتأهلين الاخرين للدور نصف النهائي بعد ضمام كل من كرواتيا والأرجنتين مقعديهما.
يشهد الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر اليوم السبت، إقامة مباراتين لتحديد الفريقين المتأهلين الاخرين للدور نصف النهائي بعد ضمام كل من كرواتيا والأرجنتين مقعديهما.