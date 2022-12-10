اليوم.. المغرب لمواصلة الحلم تلاعب البرتغال وانكلترا بمواجهة الديوك بمونديال قطر

يشهد الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر اليوم السبت، إقامة مباراتين لتحديد الفريقين المتأهلين الاخرين للدور نصف النهائي بعد ضمام كل من كرواتيا والأرجنتين مقعديهما.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع