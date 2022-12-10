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اليوم.. المغرب لمواصلة الحلم تلاعب البرتغال وانكلترا بمواجهة الديوك بمونديال قطر

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كأس العالم فيفا 2022

2022-12-10 | 07:19

اليوم.. المغرب لمواصلة الحلم تلاعب البرتغال وانكلترا بمواجهة الديوك بمونديال قطر

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الخليج 365 –

يشهد الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر اليوم السبت، إقامة مباراتين لتحديد الفريقين المتأهلين الاخرين للدور نصف النهائي بعد ضمام كل من كرواتيا والأرجنتين مقعديهما.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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