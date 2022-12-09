انت الان تتابع خبر "فيفا" يتراجع عن فكرة إقامة كأس العالم كل عامين: "سيئة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال فينغر، خلال مقابلة أجراها مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "لقد طلب مني التفكير في الأمر واعتقدت أنها ليست فكرة سيئة".

وتابع: "لكن مثل هذا التغيير يتطلب مراجعة كاملة للمؤهلات والإمكانات، واليوم نحن لا نتجه نحو ذلك، بل نهدف إلى دورات مدتها 4 سنوات بالتناوب مع كأس العالم، وكأس العالم للسيدات، والتي أصبحت أكثر أهمية، وكأس الأمم الأوروبية وكأس العالم للأندية".



كما علق مدرب أرسنال السابق أنه يفضل إقامة نهائيات كأس العالم مرة أخرى في فصل الشتاء: "إذا أردنا إضفاء الطابع الديمقراطي على كرة القدم، فسنضطر إلى الذهاب إلى البلدان الإفريقية حيث من المستحيل لعب كأس العالم في الصيف".

وأضاف: "يمكننا رؤية ذلك بهذه النسخة في قطر، كأس العالم في الشتاء، إنها فكرة ناجحة".

وعقب: "بالطبع، لم يكن لدى العديد من المنتخبات الوقت للاستعداد بدنيا بشكل جيد، لكنهم على الأقل تعاملوا جميعا مع هذه البطولة بذهنية حقيقية".



وطفت فكرة تنظيم كأس العالم مرة كل عامين بدلا من كل 4 أعوام، في أوائل مارس 2021.

وأطلق الـ فيفا "دراسة جدوى" اقترحها الاتحاد السعودي للعبة خلال اجتماع الجمعية العمومية الـ71 للاتحاد الدولي الذي عقد بتاريخ 21 مايو 2021.

ولكن اقتراحات الـ"فيفا" لاقت اعتراضات خصوصا من رئيس الاتحاد الأوروبي الـ"يويفا"، السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، معتبرا أن هذه الخطة "ستضعف" كأس العالم، فيما اعتبر منتدى الدوريات العالمية أنها "ستقوض" رفاهية اللاعبين، ورأى اتحاد أمريكا الجنوبية أن تقصير الفترة الفاصلة "ليس مبررا من الناحية الرياضة".

ومن أبرز حجج إقامتها مرة كل سنتين، أنها قد تجلب إيرادات إضافية توزع على الاتحادات في إفريقيا، وآسيا وأمريكا الجنوبية المعتمدة بشكل كبير على تمويل الـ"فيفا" مقارنة مع الاتحادات الأوروبية الغنية.